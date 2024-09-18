Candan kardeşlerin davasında yeni gelişme! Hüngür hüngür ağlayarak mahkemeden ayrıldı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan’ın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Küçükçekmece Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Bahar Candan ile sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ablası Nihal Candan hazır bulundu.

GAZETECİLERİN SORULARINA KALP İŞARETİYLE CEVAP VERDİ

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmaktan haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan’ın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Küçükçekmece Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki ifadelerinin dinlenmesinin ardından ara verildi. Verilen arada adliyeden çıkan Nihal Candan 'Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz ?' sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi. Candan gazetecilerin diğer sorularını ise yanıtsız bıraktı.

'KENDİSİNİ DOLANDIRDIM MI'

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya verilen öğle arasının ardından devam edildi. Mimar olan Sinan Damgacı, sanıklarla bir klinik açılışı vesilesiyle tanıştıklarını, sanıklardan Refik Ersin Eroğlu’nun kendisine kliniğin işleri için teklif getirdiğini ve kendisinin de kabul ettiğini belirtti. Damgacı, 'Refik Ersin Eroğlu, sürekli Onursal Adıgüzel ile vekillikle ilgili konuşuyordu. Milletvekili adayı olacağını söylüyordu. Ben bunları gördükçe karşımdaki insanların güçlü olduklarına kanaat getirdim. Refik Ersin Eroğlu bana 'Bize çok faydan oldu, klinik çok güzel oldu bir araç işimiz var' dedi. Elinde TMSF’nin el koyduğu araçlar olduğunu, ihale sürecini sadece kendilerinin yönettiğini ve buradan bana piyasa fiyatının altında birkaç araç verileceğini söyledi. Ben denemek açısından bir araca yazıldım. Bazı toplantılarda Nihal ve Bahar Candan’ı da görürdüm. Onların da araç aldıklarını sanıyordum. Bir toplantıda Bahar Onur Apaydın’dan para istemişti ancak niye istediğini bilmiyordum. Onur da ona kızmıştı' ifadelerini kullandı. Daha sonra sanıkların ve vekillerinin sorularına cevap veren Damgacı, mahkeme başkanının 'Sanıklardan şikayetçi misiniz?' sorusuna ise 'Şikayetçiyim' diye cevap verdi.

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Bahar Candan bunun üzerine müşteki Sinan Damgacı’ya soru sordu. Candan 'Sinan Bey konuşmasında Bahar Candan ve Nihal Candan’ın hiçbir şeyini görmedim dedi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Ben 1 yıldır cezaevindeyim. Kendisini dolandırdım mı? Bizden şikayetçi mi' diye sordu. Tanığın 'Eğer bu dolandırıcılık sisteminin içindeyse şikayetçiyim' demesi üzerine Candan, 'Böyle saçma şey mi olur?' cümleleriyle duruma tepki gösterdi.

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Öte yandan duruşma esnasında Bahar Candan ablası Nihal Candan'a “Çok güzel olmuşsun” dedi. Nihal Candan ise kardeşine, “Senin için giydim, seni çok seviyorum” dedi.

İddianamede 4 milyon 500 TL zarara uğradığını belirten ve mimar olan dolandırıcılık mağduru Sinan Damgacı ise örgüt lideri Onur Apaydın ile yediği bir yemekte Bahar ve Nihal Candan'ı gördüğünü söyledi. Damgacı, "Bu bayanlar araç ile ilgili bir konuda konuşmadı. Sadece Bahar Candan bir kere Onur Apaydın'dan para istedi. İşlerin içindelerse şikayetçiyim" dedi.

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Müştekinin beyanının ardından Bahar Candan söz alarak, “Ben 1 yıldır cezaevindeyim. Benden şikayetçi mi? Ben kendisini dolandırdım mı?” dedi. Sinan Damgacı ise, “Ben her şeyi net bir şekilde bilemem, mahkemenin araştırması gerekir" şeklinde cevap verdi.

Bahar Candan'ın “Bilmediğiniz bir şey için neden şikayetçisiniz?” demesi üzerine mahkeme başkanı, “Karşılıklı diyalog olmaz. Hukuk okumuşsunuz, lütfen" dedi.

AĞLAYARAK DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKTI

Duruşma sırasında Bahar Candan soru sorduğu sırada ablası Nihal Candan da konuşmaya dahil oldu. Candan, 'Biz mış-muş’larla çok uzun süre ceza yattık' diye konuştu. Mahkeme başkanı ise, sanıklara 'Şimdi sırası değil daha sonra size de söz hakkı vereceğim' dedi. Nihal Candan ise, mahkeme başkanından özür dileyip ağlayarak duruşma salonundan çıktı.