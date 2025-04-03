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Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı! İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

03.04.2025 - 09:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı! İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

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