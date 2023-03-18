Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü törenleri için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesine helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesinde askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulundu:

Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 108'inci seneidevriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Canları ve kanları pahasına tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedirten o büyük kahramanları rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğurunda toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale'yi, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer olarak tarif olarak tarif ediyor. Gerçekten de Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağı kaldırdığı, tıpkı bir anka kuşu gibi tüylerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz, Çanakkale'de yazdığı destanla İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır. Bu yönüyle Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'mızın adeta provası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş müjdesidir.

Çanakkale'yi, milletimizin bu topraklarda var olma için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar geçerse geçsin 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale, bizim için sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır.

85 milyonun tamamının Çanakkale'den, burada koyun koyuna yatan şehitlerimizden, ecdadımızın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inanıyorum. Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla, yine kardeşlikle gelebiliriz.

Milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bu konuda bizlere umut ve güven aşılıyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde insanlarımızın metanetini, sabrını, vakarını ve hayata yeniden tutunma iradesini yeniden gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz. En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden inşallah gece gündüz çalışarak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

108 yıl önce emperyalistlere karşı Anadolu’daki Türk varlığını korumak ve bin yıllık Türk topraklarını müdafaa etmek için verdikleri mücadeleyle milletimizi Çanakkale Zaferine ulaştıran bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle yâd ediyoruz.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanıdır.

Anadolu’n Gündemun dört bir yanından gelerek yedi düvele karşı Çanakkale’de verilen topyekûn mücadelede ecdadımız, milletimizin zor günde nasıl bir ve beraber olduğunu göstermiş, şehit kanlarıyla sulanan toprağımıza düşmanın ayak basmasına izin vermemiştir.

"ÇANAKKALE RUHUNU CANLI VE DİRİ TUTMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferinde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

"MÜCADELEDEN BİR AN OLSUN GERİ DURMAYACAĞIZ"

Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.