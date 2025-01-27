Çanakkale Boğazı'nda sis engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişlerinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.

Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması, deniz trafiğinde risk oluşturduğu için alınan bu kararın, hem yük gemilerini hem de feribot seferlerini etkilediği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Çanakkale Boğazı’nda, gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli geçiş için hava şartlarının normale dönmesi beklenmektedir," ifadelerine yer verildi.