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Çanakkale Boğazı'nda sis engeli

27.01.2025 - 08:01Güncellenme Tarihi:
Çanakkale Boğazı'nda sis engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri sis nedeniyle çift taraflı olarak kapatıldığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişlerinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.

Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması, deniz trafiğinde risk oluşturduğu için alınan bu kararın, hem yük gemilerini hem de feribot seferlerini etkilediği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Çanakkale Boğazı’nda, gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli geçiş için hava şartlarının normale dönmesi beklenmektedir," ifadelerine yer verildi.

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