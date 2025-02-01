GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

01.02.2025 - 09:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    Güncel Haberler

    İstanbul'da lastik fabrikasında yangın
    #Gündem

    İstanbul'da lastik fabrikasında yangın

    Antalya doğal yaşam parkında lemurların kış güneşi keyfi! Yoga yapar gibi güneşi selamlıyorlar
    #Gündem

    Antalya doğal yaşam parkında lemurların kış güneşi keyfi! Yoga yapar gibi güneşi selamlıyorlar

    ABD'de bir uçak kazası daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    #Dünya

    ABD'de bir uçak kazası daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var