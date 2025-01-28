Çanakkale Belediye Başkanı zincirleme kazaya karıştı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek yönetimindeki 17 AEZ 017 plakalı otomobile trafik ışıklarında beklerken, 17 AGC 680 plakalı otomobil arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 17 UY 873 plakalı otomobilin sürücüsü de kazayı geç fark edince, zincirleme kaza oldu.

Diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belediye Başkanı Erkek, kazayı yara almadan atlatırken, 17 AGC 680 plakalı otomobilin sürücüsü ise hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Kaza sırasında bir hanımefendi başını direksiyona vurmuş. Ciddi bir şey yok. Maddi hasarlı bir kaza. Geçmiş olsun" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.