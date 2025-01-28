GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇanakkale Belediye Başkanı zincirleme kazaya karıştı
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale Belediye Başkanı zincirleme kazaya karıştı

Çanakkale Belediye Başkanı zincirleme kazaya karıştı

28.01.2025 - 12:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

Çanakkale Belediye Başkanı zincirleme kazaya karıştı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in kullandığı şahsi otomobilinin de aralarında olduğu 3 aracın karıştığı kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek yönetimindeki 17 AEZ 017 plakalı otomobile trafik ışıklarında beklerken, 17 AGC 680 plakalı otomobil arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 17 UY 873 plakalı otomobilin sürücüsü de kazayı geç fark edince, zincirleme kaza oldu.

Çanakkale Belediye Başkanı zincirleme kazaya karıştı

Diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belediye Başkanı Erkek, kazayı yara almadan atlatırken, 17 AGC 680 plakalı otomobilin sürücüsü ise hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale Belediye Başkanı zincirleme kazaya karıştı

Kazaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Kaza sırasında bir hanımefendi başını direksiyona vurmuş. Ciddi bir şey yok. Maddi hasarlı bir kaza. Geçmiş olsun" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Güncel Haberler

    TBMM Başkanı Kurtulmuş Bolu otel yangının Meclis'te görüşüleceğini duyurdu
    #Gündem

    TBMM Başkanı Kurtulmuş Bolu otel yangının Meclis'te görüşüleceğini duyurdu

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı
    #Gündem

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı

    Mersin Silifke'de trafik kazası nişanlı çifti ayırdı
    #Gündem

    Mersin Silifke'de trafik kazası nişanlı çifti ayırdı