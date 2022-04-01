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Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutluay, görevden uzaklaştırıldı

Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen aç kalan pitbulların birbirini parçalama olaylarının soruşturması kapsamında Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay görevden uzaklaştırıldı.

01.04.2022 - 23:00 | | İHA
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutluay, görevden uzaklaştırıldı

Geçtiğimiz gün yaşanan vahşetle birlikte 2 köpeğin parçalanarak diğer pitbullar tarafından yenmesi ve ertesi gün de başka bir köpeğin ölmesi görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; “Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişleri tarafından, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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