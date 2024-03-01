Çamur yağmuru ne zaman yağacak? Çamur yağmuru nedir, neden yağar?

İstanbul, Ankara ve İzmir için beklenen çamur yağmuru uyarısı yapıldı. Meteorolojik kaynaklardan bu gece ve cumartesi gününe yönelik uyarı geldi. Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yöneleceği ve bu sebeple de yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceği ifade edildi.

Çamur yağmuru ne zaman yağacak?

Meteorolojik tahminler paylaşan Hava Forum hesabından yapılan açıklamada çamur yağışı olacağı duyuruldu. Hava Forum’dan yapılan açıklamada, “Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin…” ifadelerine yer verildi.

Bir sonraki paylaşımda paylaşılan haritaya işaret edilerek "Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak" dendi.

Çamur yağmuru neden yağar?

Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Ülkemizin batısında alçak basınç merkezi var. Alçak basıncın özelliği saatin ters yönünde hareket eder. Yani Afrika'dan almış olduğu tozu ülkemize getirir. Yağışla beraber havadaki çöl tozunu araçların ve parlak yüzeylerin üzerinde izlerini görebiliyoruz. Yağmur buluttan aşağı doğru harekete ederken havada ne varsa alarak aşağı doğru getiriyor. Dolayısıyla havada bol miktarda toz olduğu için tozu alarak iniyor ve araçların üzerinde çamura neden oluyor” açıklamasını yapmıştı.

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