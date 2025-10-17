Çam balında rekolte sevinci! Tenekesi 4 bin 500-4 bin 300 TL aralığında alınıyor

Haberin Devamı

Dünyada çam balı üretiminin yüzde 92'si, Türkiye'de de yüzde 86'sının karşılandığı Muğla, dünyadaki liderliğini sürdürüyor. Geçen yıl yaklaşık 15 bin ton çam balı üretiminin gerçekleştiği Muğla'da bu yıl mevsim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle 20 bin ton çam balı rekoltesi bekleniyor.



Muğla'da 4 milyon kovanda çam balı üretiliyor

Ağustos-kasım ayları arasında Muğla'da üretimi yapılan çam balı için Türkiye'nin dört bir yanından gelen gezgin arıcılar Muğla'da konaklıyor. Gezgin arıcılara ait yaklaşık 3 milyon, Muğlalı arıcılara ait 1 milyon olmak üzere 4 milyon arı kovanında çam balı üretimi yapılıyor. 3 ayda üç sağım çam balı üretimi yapılırken, bu yıl rekoltenin 20 bin tona ulaşması bekleniyor.



Gezgin arıcı sayısında artış

Muğla'da 2017 yılından bu yana iklim değişikliği, orman yangınları ve mevsimsel hareketler nedeniyle kente çam balı üretimi için gelen gezgin arıcı sayısında büyük düşüş yaşanmıştı. Özellikle 2021 yılında çam balı üretiminin yoğun olarak sürdüğü Marmaris, Milas ve Köyceğiz gibi ilçelerdeki çam balı ormanlarının zarar görmesi sonrası bölgeye gelen gezgin arıcı sayısında bu yıl yüzde 100 artış yaşandı. Menteşe ilçesi Kıran bal ormanlarına çam balı üretimi için Muğla dışından çok sayıda üreticinin gelmesi dikkat çekti.

Adana'dan her yıl ailesi ile birlikte çam balı üretimi için Muğla'ya gelen Mehmet Tilki, rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olduğunu söyledi. Çam balını tüccarın tenekesini (27 kilo) 4 bin 500 liradan, kooperatifin ise 5 bin 300 liradan aldığını söyleyen üretici Tilki, "Bu sene rekolte iyi. Erken gelen arıcılar bayağı güzel bir şeyler almışlar. Ama ortada gelenler boş geçti. Sonda gelenler de şimdi güzel ama arı kalmadı. Bal güzel yani. Şimdi şu anda rekolte güzel. Bu sene bal oranı güzel. Geçen seneden bu sene güzel. Bu sene gelen arıcı geçen senekinden iki kat fazla. Çam balını tüccar tenekesini 4 bin 500-4 bin 300 aralığında alıyor. Adana Binboğa Kooperatifi'ne üyeyiz. 5 bin 300 liraya alıyor. Geç gelmeme rağmen kovan başına ortalama 8-10 kilo civarında bal aldım" dedi.