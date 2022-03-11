Çaldıran-Doğubayazit yolu ulaşıma kapatıldı

Akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Tendürek Geçidi bölgesi Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu bölgede ekipler, trafiğe kapatılan yolda kar temizlemesi başlatan ekipler, olası mahsur kalma olayına karşı yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.