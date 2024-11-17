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Çakmak gazına temas eden ısıtıcı bir anda alev aldı

Kağıthane’de bulunan bir markette tezgahın arkasındaki ısıtıcı çakmak gazına temas etmesi sonucu aniden alev aldı. Tezgah arkasında oturan Emir Efe Güner olayı yara almadan atlatırken, Güner'in korku dolu o anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

17.11.2024 - 17:26 | | İHA
Çakmak gazına temas eden ısıtıcı bir anda alev aldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Çeliktepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre market sahibine yardıma gelen Emir Efe Güner, bir süre sonra üşüdüğü için elektrik ısıtıcıyı çalıştırmak istedi. Güner, müşterilerle ilgilendiği sırada ısıtıcının tezgah arkasında bulunan çakmak gazı tüpüne temas etmesiyle aniden patlama meydana geldi. Olay sonrası Güner, panikle tezgahın arkasından çıkarak kendini dışarı attı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Vatandaşların müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kamera görüntülerinde ısıtıcının bir anda parladığı ve alev aldığı. Efe Güner'in de kendini tezgahın diğer tarafına attığı görülüyor.

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