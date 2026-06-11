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Büyükçekmece'de zincirleme kaza! Yaralılar var

11.06.2026 - 08:00Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Büyükçekmece'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul Büyükçekmece'de 2 servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sebebiyle D-100 Karayolu Silivri yönünde ulaşımdurma noktasına geldi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun S rampası Silivri istikametinde meydana geldi. 2 servis minibüsü ile bir otomobil rampada zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, otomobil ve servis minibüslerinde bulunan 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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