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Büyükçekmece'de otomobilde battaniyeye sarılı ceset bulundu

Büyükçekmece'de, polisin durdurduğu otomobilin bagajında battaniyeye sarılı, silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Olayın Bursa'da işlenen bir cinayetle ilgili olduğu yönünde çalışmalar sürerken, sürücü gözaltına alındı.

28.02.2023 - 23:36 | | Oğuzhan CİN - Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)
Büyükçekmece'de otomobilde battaniyeye sarılı ceset bulundu

Bursa'da işlenen bir cinayetle ilgili yapılan çalışmalarda tespit edilen 16 BT 773 plakalı otomobilin HGS kayıtlarından Büyükçekmece yönünde ilerlediği tespit edildi. Bilgi verilen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi'nde otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajında battaniyeye sarılı, silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının incelemesi sonrası ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Ahmet D. gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Büyükçekmece'de otomobilde battaniyeye sarılı ceset bulundu

Büyükçekmece'de otomobilde battaniyeye sarılı ceset bulundu