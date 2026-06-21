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Büyükçekmece'de feci kaza! 21 yaşındaki gençten acı haber geldi

21.06.2026 - 17:37Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Büyükçekmece'de feci kaza! 21 yaşındaki gençten acı haber geldi

İstanbul Büyükçekmece'de, D-100 Karayolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan Yiğit Şan (21), aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan Şan, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu Güzelce mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan Yiğit Şan yönetimindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Şan yola savrulurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Ağır yaralandığı belirlenen Şan, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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