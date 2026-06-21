Eşinin hobisini mesleğe dönüştürdü, hayatı tamamen değişti! Şimdi tek başına tonlarca üretiyor

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Elmas Göksu, eşinin ani ölümünün ardından büyük bir üzüntü yaşasa da çocukları için mücadeleden bir an olsun vazgeçmediğini söyledi. Çocuğunun birinin çok küçük olması nedeniyle o dönem gün boyu sürecek bir işte çalışma imkanı bulamadığını anlatan Göksu, bu süreçte eşinin mirası arılarla hayata tutunduğunu belirtti. Göksu, arılarla uğraşmanın yaşadığı acıyı hafiflettiğine inandığını dile getirerek, şöyle konuştu:"Bu arılar eşimin çocukları gibiydi. O çok seviyordu. Eşimi kaybettikten sonra çok büyük bir boşluğa, yalnızlığa düştüm. İki tane çocuğum için geçinebilmek adına bir şeyler yapmam lazımdı. Arılarla yola devam etmeye karar verdim. Bu arıların yanında bütün dünya telaşımı, acılarımı unuttum. Başarmanın tadına vardım. Çocuklarımdan sonra arılar benim her şeyim, bütün dünyam oldu. Sıkıntım, stresim olduğu zaman ben kendimi arıların yanında buluyorum."