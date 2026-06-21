Taksim metrosu neden kapatıldı? Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksim metrosu kapalı mı?
Taksim metrosunu 21 Haziran Pazar günü kullanacak vatandaşlar Metro İstanbul'dan gelen son dakika açıklamasını yakından takip ediyor. Peki Taksim Metro İstasyonu neden kapatıldı, ne zaman açılacak? İşte Metro İstanbul'un duyurusu ve Valilik kararının ayrıntıları...
21 Haziran Pazar günü Taksim Metro İstasyonu'nun kapalı olup olmadığı ve seferlerin nasıl devam ettiği en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Taksim metrosu neden kapatıldı, trenler Taksim'de duruyor mu ve istasyon ne zaman yeniden açılacak? İşte merak edilen detaylar...
TAKSİM METROSU KAPALI MI VE NE ZAMAN AÇILACAK?
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı: 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla hattın en yoğun duraklarından biri olan Taksim İstasyonu yolcu alımına ve indirmesine tamamen kapatılmıştır. Bu kısıtlama, yeni bir resmi karara kadar yürürlükte kalacaktır.
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı: Taksim ile Kabataş arasındaki entegrasyonu sağlayan füniküler hattında da seferler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.Metro seferleri normal seyrinde ilerlemektedir; fakat trenler Taksim İstasyonu'nda durmayarak doğrudan pas geçecek ve yoluna devam edecektir. Bölgeye gitmek isteyen vatandaşların alternatif güzergâhları ya da çevre istasyonları kullanmaları önemle rica olunur.