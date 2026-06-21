Taksim metrosu neden kapatıldı? Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksim metrosu kapalı mı?

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21 Haziran Pazar günü Taksim Metro İstasyonu'nun kapalı olup olmadığı ve seferlerin nasıl devam ettiği en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Taksim metrosu neden kapatıldı, trenler Taksim'de duruyor mu ve istasyon ne zaman yeniden açılacak? İşte merak edilen detaylar...