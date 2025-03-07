Bursa'nın tarihi mahallesine kadın eli değdi: Gelin geldiği mahallenin muhtarı oldu

Uludağ'ın eteklerinde halk arasında "sur içi", "burç üstü" ya da "kale içi" olarak adlandırılan bölgedeki Osmangazi Mahallesi'nde doğan 57 yaşındaki Özbay, aynı tarihi semtteki Kavaklı Mahallesi'ne 1989 yılında gelin olarak geldi.

Çalışkanlığı ve güler yüzüyle mahalleli tarafından sevilen ve muhtarlık yapması için gelen ısrar üzerine 2014 yılında girdiği seçimleri kazanan Özbay, üçüncü döneminde de görevini sürdürüyor.

Osmanlı evlerinin ve eski yapılarının bolca olduğu mahallede hizmet etmenin gururunu yaşayan Özbay, dizilerdeki mahalle hayatının kendi semtlerinde de yaşanmasından mutluluk duyuyor.

Bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için çalışan Özbay, bir yandan da Muhtarlar Korosu'nda, Dostluk Gezek Musiki Derneği'nde ve Nilüfer Musiki Derneği'nde solistlik ve koristlik yapıyor.

Özbay, Kavaklı Mahallesi'nde muhtarlık yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Atalarının da Bursa'nın yerlisi olduğunu anlatan Özbay, "Kavaklı Mahallesi'ne 1989'da gelin olarak geldim, 2014'te de muhtar oldum. Mahallemizin büyükleri beni teşvik etti, hiç aklımda böyle bir şey yoktu." dedi.

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Özbay, görevini çok kutsal gördüğünü, sağlığı elverdikçe muhtarlığa talip olduğunu belirterek, işini severek yaptığını anlattı.

Mahallenin tarihi dokuya sahip olduğunun altını çizen Özbay, "Mahallemiz yeni yerleşim yerleri gibi alan açıp bir şeyler yapmaya elverişli değil. Mahalle kültürünü yaşatmak için belki de böylesi daha iyi. Yani bir yerlerin dokusu da kalsın diye düşünüyorum. Burada mahalle kültürünü yaşatıyoruz. İşte o dizilerde gördüğümüz marangozumuzla, kasabımızla, bakkalımızla o mahalle kültürü hala burada yaşanıyor, o dokuyu korumaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"SURLARIN ÜZERİNE KURULMUŞ BİR MAHALLE"

Mahallenin tarihi yapılar nedeniyle turist de çektiğini dile getiren Özbay, şöyle konuştu:

"En başta inanç turizmi açısından Üftade Camisi ve Türbesi bulunuyor. Türbemiz inanılmaz ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından bile burasını biliyorlar, geliyorlar. Zaten hisarın en değerli mahallelerinden bir tanesi de diyebilirim çünkü hakikaten burasının ayrı güzelliği var. Surların üzerine kurulmuş bir mahalle. Genel olarak o sur duvarlarının arkasında bir yapılaşma olmuş. Tabii zaman içerisinde bu erozyona uğramış, sonra belediyemiz biraz daha güzelleştirdi."

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Özbay, Kent Konseyi'nde yürütme kurulunda görev yaptığı sırada muhtarlar korosu kurulmasına öncülük ettiğini belirterek, "Eşimle beraberiz, evde nüfusumuz kalabalık değil. Zorlanmıyorum çünkü insanın ne kadar çok işi olursa o kadar zamanını güzel kullanıyor. Ona göre yaşıyoruz. Mesela hafta sonu olsun hiç istemiyorum çünkü o zaman ne yapacağımı bilemiyorum." diye konuştu

Serap Özbay, 2022'de Kamu Derneği Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından yılın muhtarı seçildiğini de sözlerine ekledi.