Bursalı kadın girişimci elinin lezzetini mesleğe dönüştürdü

Almanya'dan Bursa'ya 16 yaşındayken taşınıp burada evlenen 4 çocuk annesi Fatma Dora (44), 11 yıl önce çocuklarını okula götürürken yaşadığı zorluklar nedeniyle araç almak ve aile bütçesine destek olmak için iş hayatına girme kararı aldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kursuna başvuran Dora, buradaki eğitmenin "para kazanmak için herkes en iyi yaptığı işi yapmalı" sözünden etkilendi.

Eğitimlerin ardından ev yemekleri yaparak bu işi kazanca dönüştürmek için kolları sıvayan Dora, 2014'te evinin mutfağında sipariş üzerine yemek yapmaya başladı.

KOSGEB desteğiyle 2015'te kendi iş yerini açan ve zamanla işlerini büyüten Dora, 16 çalışanıyla sipariş üzerine anlaştığı işletmeler için 800 kişilik yemek hazırlıyor.

"BURASI HEPİMİZİN EMEKTARI"

Fatma Dora, iş hayatına başladığı dönemde evinin mutfağının yetebileceği kapasitede kalmayı düşündüğünü ancak artan talepler üzerine iş yeri açma gerekliliği duyduğunu söyledi.

Bu işe girmeden önce farklı sektörlerde iş yapmayı planladığını ancak daha sonra fikrinin değiştiğini dile getiren Dora, "KOSGEB kursunda bir eğitmenin 'yapacağınız iş, sizin hayatta en iyi yapacağınız iş olmalı ve bu işi yaparak para kazanabilirsiniz' demişti. Ben de yemek yapmayı çok iyi bildiğimi düşündüğüm için parayı da buradan kazanmaya karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım." ifadesini kullandı.

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Dora, bu kadar büyüyebileceğini tahmin etmediğini belirterek, "Benim için hedef, sadece bir araç almaktı. Çünkü 4 çocukla okula gidip gelmek çok zorluydu. 'Aracımı alırım, bu bana yeterli' demiştim ama öyle olmadı. Şu an benimle birlikte çalışan arkadaşlarım arasında ev sahibi, araç sahibi olanlar var. Hem evimize, mutfağımıza, ailemize çok büyük katkıları oldu, burası hepimizin emektarı." dedi.

"ÖNCELİKLE ÇOCUKLARIMIZI BÜYÜTTÜK VE SONRA İŞ HAYATINA ATILDIK"

İş yerini büyütmesine rağmen ev usulü yemek yapmaya devam edeceklerini dile getiren Dora, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim yola çıkış amacımız ev yemekleri üzerineydi ve bu çizgiden hiç çıkmamak istiyoruz. Eli pratik ve profesyonel aşçılarla da birlikte çalıştık ama maalesef benim istemiş olduğum konsept dışına çıktı. Ben evde yıkadıkları şekliyle yani sirkeli suda yıkanmasından tutun, doğrama şeklinden, dinlenmesi, yemeğin deminin alması açısından tamamen evde kendi mutfaklarında pişirdiği gibi burada da o çizgiyi bozmadan yapmalarını istedim. Biz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Çünkü hepimiz ev hanımıydık. Öncelikle çocuklarımızı büyüttük ve sonra iş hayatına atıldık. Bu anlamda birbirimizi destekliyoruz. Burada ev hanımlarıyla çalışma sebebim aslında tamamen kendi mutfaklarında yaptıkları reçeteleri buraya uygulamak."

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Dora, kişiye özel yemekler hazırladıklarını vurgulayarak, "Toplu olsa dahi firmalarımızın istedikleri yemekleri tercih ettikleri gibi hazırlıyoruz. Herkes istediği yemeği yesin istiyoruz. Firma sahibi buna bir ödeme yapıyor ama o elemanı da bunu yemek zorunda bırakmasınlar. Et yemeyen var, sadece zeytinyağıyla beslenmek isteyen var. Bu tercihi tamamen çalışanlara bırakmak istiyoruz." dedi.

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