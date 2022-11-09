Bursa'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Suriyeli ailenin yakınları yanyana dizilen tabutların başında gözyaşı döktüler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden kağıt toplayıcısı Hüseyin El Cesim'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.





Dün gece merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.



Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldular. Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.

Ankara'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.



Cenaze törenine Bakan Soylu ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.





Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından El Cesim ailesinin fertlerinin naaşları toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Şehir Mezarlığı'na götürüldü.



Olayda hayatını kaybeden Suriyeli 8 çocuğun olaydan bir süre önce mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraflar da görenlerin yüreğini burktu.

'ALLAH KİMSEYİ MAZLUMLUKLA İMTİHAN ETMESİN'

Cenaze namazının ardından açıklama yapan Bakan Soylu, "Kimisi yangından kimisi de duman etkilenmesi sonrası 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah cennetiyle buluştursun, 8'i sabiydi, çocuktu. Birisi yetişkin, 6'sının annesi, 1 yaşından 11 yaşına kadar. Büyük bir imtihan, büyük bir sınav. Aileleri için büyük bir sınav. Allah kimseyi mazlumlukla imtihan etmesin. Bu çocuklar için ve kaderi bu çocuklara benzeyen çocuklar için biz babaları olarak bırakın ülke yöneticisini, devlet yöneticilerini babaları olarak elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Çok etkilendiğimi söylemek isterim, hepimiz etkilendik. İnanın ifade etmekte zorlanıyorum. Allah rahmet eylesin, Allah cennetiyle buluştursun, bizi onlara mahcup etmesin inşallah" dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Anne Amine El Cesim (30) ile çocuklar Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10), Muhammet El Cesim (3), Yasir El Cesim (2), Ahmet El Cesim (6), Garam El Cesim (8), Maram El Cesim (10), Ali El Cesim (10) hayatını kaybederken, dumandan etkilenen baba Hüseyin El Cesim ve 3 kişilik komşu aile ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan baba, taburcu edildikten sonra ifadesi alınmak için emniyete götürüldü.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine geldi.

ADLİ TIP ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ

Bursa’da yangında ölen eşi, 6 çocuğu ve 2 yeğenini kurtarmak isterken dumandan etkilenen Husseın Aljasem (36), Kestel Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yakınların tarafından hastaneden alınan Aljasem, cenazelerin bulunduğu Adli Tıp Kurumu binası önüne geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Husseın Aljasem’i yakınları teselli etmeye çalıştı.

YANAN EVE 3 AY ÖNCE TAŞINMIŞLAR



Suriye’nin Halep kentinden 2017 yılında savaştan kaçarak Bursa’ya gelen ailenin Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bir eve yerleştiği, 3 ay önce de yangının çıktığı Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’ndeki daireye taşındıkları öğrenildi.

Kağıt toplayıcılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Husseın Aljasem’in kardeşi ile birlikte, bir yakınının cenazesi için taziye evine gittiği, oradayken evinin yandığını öğrendiği belirtildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından tanınmayacak halde olan cenazeler için DNA testi yapılacak. Ardından 8'i çocuk 9 kişi, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İLK DEĞERLENDİRMEYE GÖRE ÖNCE SOBADAN ZEHİRLENDİLER

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, zehirlenmeden dolayı bilinçleri kapanan anne ile 8 çocuk yanarak yaşamını yitirdi.

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporu ve otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevlendirilen 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 3 savcı soruşturmayı yürütüyor.