Bursa'da yangın faciası: 8'i çocuk 9 ölü

Yangın 23.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Yangında bir anne, 8 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.

Yangına ilişkin ilk bilgileri paylaşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Acı bir olay yaşıyoruz. 4 katlı binanın ilk katında 23.52 gibi Yangın olduğu anlaşılıyor. Maalesef tablo üzücü. 9 ceset var. 8'i çocuk 1'i anne. 6 tanesinin aileye ait, 2'sinin akraba olduğunu tespit ettik. Suriye kökenli insanımızı kaybettik. Üst katta oturan Suriye uyruklu bir aile de dumandan etkilenmiş, hastaneye kaldırıldı. Çocukların yaşı 3 ile 10 arasında. Ön tespitler sobadan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Savcılarımız bölgeye intikal ediyor" açıklamasını yaptı.

BAŞKAN YILMAZ: BİR ANNEMİZ, ALTI YAVRUMUZ VE İKİ YEĞENİ VEFAT ETTİ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yangın faciasının yaşandığı binada iki ailenin yaşadığını belirterek, "Elem verici bir olay. Hele ki çocukların olması bu acıyı daha da artırıyor. Bir annemiz, altı yavrusu ve iki yeğeni vefat etti. Üst kattaki komşular da dumandan etkilenmiş, onların durumları şu an iyi. Hastanede tedavileri sürüyor" dedi.