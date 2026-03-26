Bursa'da yeni fabrika kuruluyor! Süreç başladı, resmi onay geldi, çok sayıda kişi için istihdam fırsatı olacak

Bursa, sanayi şehri kimliğini yeni yatırımlarla pekiştirmeye devam ediyor. Son olarak Nilüfer ilçesi Kayapa OSB bölgesinde kurulması planlanan alüminyum parça üretim tesisi için resmi süreçler başlatıldı. Yaklaşık 120 milyon TL’lik bir yatırım bütçesiyle hayata geçecek olan tesis, bölge ekonomisine ciddi bir canlılık getirecek.

80 KİŞİYE YENİ İŞ İMKÂNI

Yatırımın en dikkat çeken noktalarından biri ise yaratacağı istihdam oldu. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte ilk etapta 80 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Hem beyaz yaka hem de mavi yaka personelin görev alacağı fabrikada, yüksek teknolojiye sahip üretim hatları kurulacak.

ÇED SÜRECİ RESMEN BAŞLATILDI

Proje dosyası Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sunuldu. Yapılan incelemeler neticesinde proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen başlatıldı. Fabrikanın, çevre standartlarına tam uyumlu ve sürdürülebilir üretim teknikleriyle inşa edileceği öğrenildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Kurulacak olan yeni tesiste otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörlerine yönelik yüksek katma değerli alüminyum parçaların üretilmesi hedefleniyor. Modern makine parkuru ve otomasyon sistemleriyle donatılacak fabrika, Bursa’nın ihracat potansiyeline de doğrudan katkı sunacak.