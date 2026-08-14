Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti! Özlem Gültekin neden öldü, hasta mıydı? Özlem Gültekin kimdir?
Son dakika Özlem Gültekin haberi... Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin'in hayatını kaybettiği açıklandı. Özlem Gültekin neden öldü? Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu mu, kaç yaşındaydı, kimdir ve Erhan Çelik ile ne zaman evlendi? İşte kamuoyunun merak ettiği tüm detaylar...
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Özlem Gültekin neden öldü? Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir? Ölüm sebebi açıklandı mı? Kaç yaşındaydı? Erhan Çelik ile boşanmış mıydı?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak tanınan Op. Dr. Özlem Gültekin'in vefat haberi, 14 Ağustos 2026 tarihinde gündeme damga vurdu. Acı haber, Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin yaptığı açıklamayla duyuruldu. Uzun yıllardır kadın sağlığı alanında hizmet veren ve birçok hastanın hayatına dokunan başarılı doktorun vefatı, sevenlerini ve sağlık camiasını yasa boğdu.
Vefat haberinin ardından internet kullanıcıları "Özlem Gültekin neden öldü?, Özlem Gültekin kimdir?, Erhan Çelik kimdir?, Özlem Gültekin kaç yaşındaydı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle ölüm nedeni ve kariyeriyle ilgili detaylar en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
ÖZLEM GÜLTEKİN HAYATINI KAYBETTİ
Haber spikeri ve televizyon sunucusu Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin'in hayatını kaybettiği açıklandı.
Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin açıklamasında, yıllar boyunca çok sayıda kadın ve annenin hayatına dokunan başarılı hekimin vefat ettiği belirtilirken, cenaze töreninin İzmir Karşıyaka'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
Vefat haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kişi taziye mesajları paylaştı.
CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI
Yapılan açıklamaya göre Özlem Gültekin’in cenazesi, bugün (14 Ağustos 2026 Cuma) ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacak. 49 yaşında hayatını kaybeden Gültekin’in naaşı Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?
Özlem Gültekin'in ölüm nedeni hakkında şu ana kadar resmi makamlar veya ailesi tarafından yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor.
Sosyal medyada ve bazı haberlerde çeşitli iddialar yer alsa da, doğrulanmış resmi bir ölüm nedeni açıklanmadığı için bu konuda net bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Özlem Gültekin'in neden hayatını kaybettiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bekleniyor.
ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?
Op. Dr. Özlem Gültekin, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzun yıllar görev yapan deneyimli bir hekimdi.
1977 yılında doğduğu belirtilen Gültekin, tıp eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladı. 2000 yılında dereceyle mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimine başladı.
Meslek hayatı boyunca üniversite, devlet ve özel hastanelerde görev yapan Gültekin, daha sonra kendi kliniğini kurarak çalışmalarını sürdürdü. Özellikle kadın sağlığı, gebelik takibi ve doğum alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.
ERHAN ÇELİK İLE EVLİLİĞİ
Özlem Gültekin ile haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında evlendi.
Çiftin bu evlilikten 2020 yılında dünyaya gelen Ali Boran adında bir oğulları bulunuyor. Son dönemde çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma sürecinde olduğu yönünde haberler gündeme gelmişti.
Özlem Gültekin'in vefatı da bu süreç devam ederken gerçekleşti.
ERHAN ÇELİK KİMDİR?
Erhan Çelik, Türkiye'nin tanınan haber spikerleri ve televizyon sunucularından biridir.
Uzun yıllar ulusal televizyon kanallarında haber sunuculuğu yapan Çelik, medya sektöründe hem ekran önü hem de yöneticilik görevleriyle adından söz ettirdi. Kariyeri boyunca çok sayıda haber programında görev alan Erhan Çelik, Türkiye'nin en bilinen televizyon gazetecileri arasında gösteriliyor.