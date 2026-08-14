Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti! Özlem Gültekin neden öldü, hasta mıydı? Özlem Gültekin kimdir?

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Özlem Gültekin'in ölüm nedeni hakkında şu ana kadar resmi makamlar veya ailesi tarafından yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor.



Sosyal medyada ve bazı haberlerde çeşitli iddialar yer alsa da, doğrulanmış resmi bir ölüm nedeni açıklanmadığı için bu konuda net bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Özlem Gültekin'in neden hayatını kaybettiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bekleniyor.