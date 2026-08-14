Muğla'da 10 bin metrelik dev su hattı yenileniyor!
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi’nde yaşanan su kayıplarını sıfırlamak ve bölge halkına kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir altyapı seferberliği başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatlarıyla yürütülen projede, ekonomik ömrünü tamamlayan 4 bin metrelik içme suyu şebeke hattının ilk 1000 metrelik kısmı başarıyla tamamlandı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kesintisiz içme suyunun sağlanabilmesi için eski hatların yenilenmesi yönündeki talimatları doğrultusunda MUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarını Menteşe’de sürdürüyor. Bu kapsamda, Yerkesik Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayan, sık sık arızalara neden olan ve yoğun kullanım dönemlerinde basınç düşüklüğüne yol açan 4 bin metrelik içme suyu şebeke hattı yenileme işlemlerinin 1.000 metrelik kısmı tamamlandı.
YENİLENEN HATLARLA BASINÇ SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM
MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri incelemeler sonucunda ekonomik ömrünü tamamlayan, basınç düşüklüğü ve su kesintilerine neden olan içme suyu şebeke hattında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 bin metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı yenileniyor. İlk etapta bin metrelik bölümde imalat tamamlanırken, yaklaşık 250 abonenin bağlantı hattı revize edilerek sayaç yerleri yeniden düzenleniyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan kayıp-kaçaklar önlenecek, basınç yetersizliğinden kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçilecek.
İKİNCİ ETAPTA 6 BİN METRELİK YENİLEME
Çalışmaların ikinci etabında ise Yerkesik Mahallesi’ne su sağlayan Yeşilyurt bölgesindeki cazibeli ve terfili içme suyu iletim hatlarında yaklaşık 6 bin metrelik yenileme gerçekleştirilecek. Mevcut hatların önemli bölümünün özel mülkiyet alanlarından geçmesi nedeniyle arıza durumlarında yaşanan müdahale gecikmelerinin önüne geçilmesi amacıyla hatlar kamusal alana taşınacak. Böylece muhtemel arızalara daha hızlı müdahale edilerek kayıp-kaçakların önüne geçilecek.
Yerkesik Mahalle Muhtarı Kemal Çamlıbel, "Şebekemiz bundan önce iki defa yenilendi. Su kesintimiz bir türlü çözüm bulunmadı. Bu noktaya geldik. Şimdi de arkadaşlarla istişare ettik. Bazı hatların değişmesi gerektiğine, bu istişareler sonucunda karar verildi. İnşallah bu son olur. MUSKİ Genel Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz" dedi.MUSKİ Sorumlusu Serdar Aldemir, "Yerkesik mahallemizde mevcut şebekemizde bir rehabilitasyona başladık. Burada fiziki anlamda çok kayıp kaçağımız bulunmaktaydı. Yaklaşık dört kilometre şebeke yenilemesine girdik. Bu kapsamda 250 tane de abonenin abone hattının revizyonunu ve sayaç yerinin düzenleyeceğiz. Başlangıç olarak bir bin metrelik imalatımız tamamlanmış durumda şu anda. Öncelikle mahallemizdeki basınç probleminden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçeceğiz. Böylelikle vatandaşlarımız 24 saat kesintisiz su almış olacak" dedi.