Muğla'da 10 bin metrelik dev su hattı yenileniyor!

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Çalışmaların ikinci etabında ise Yerkesik Mahallesi’ne su sağlayan Yeşilyurt bölgesindeki cazibeli ve terfili içme suyu iletim hatlarında yaklaşık 6 bin metrelik yenileme gerçekleştirilecek. Mevcut hatların önemli bölümünün özel mülkiyet alanlarından geçmesi nedeniyle arıza durumlarında yaşanan müdahale gecikmelerinin önüne geçilmesi amacıyla hatlar kamusal alana taşınacak. Böylece muhtemel arızalara daha hızlı müdahale edilerek kayıp-kaçakların önüne geçilecek.



Yerkesik Mahalle Muhtarı Kemal Çamlıbel, "Şebekemiz bundan önce iki defa yenilendi. Su kesintimiz bir türlü çözüm bulunmadı. Bu noktaya geldik. Şimdi de arkadaşlarla istişare ettik. Bazı hatların değişmesi gerektiğine, bu istişareler sonucunda karar verildi. İnşallah bu son olur. MUSKİ Genel Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz" dedi.MUSKİ Sorumlusu Serdar Aldemir, "Yerkesik mahallemizde mevcut şebekemizde bir rehabilitasyona başladık. Burada fiziki anlamda çok kayıp kaçağımız bulunmaktaydı. Yaklaşık dört kilometre şebeke yenilemesine girdik. Bu kapsamda 250 tane de abonenin abone hattının revizyonunu ve sayaç yerinin düzenleyeceğiz. Başlangıç olarak bir bin metrelik imalatımız tamamlanmış durumda şu anda. Öncelikle mahallemizdeki basınç probleminden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçeceğiz. Böylelikle vatandaşlarımız 24 saat kesintisiz su almış olacak" dedi.