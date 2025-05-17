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Bursa'da korkunç kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır, 12 yaralı

17.05.2025 - 09:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)

Bursa'da korkunç kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır, 12 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçi servis minibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Armutlu yolunda meydana geldi. Narlı yönüne giden 16 MCT plakalı işçi servis minibüsü ile 16 BCM 379 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Gemlik ve Muradiye devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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