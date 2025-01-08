Bursa'da eğitim uçağı pistten çıktı! Valilikten açıklama geldi

Yenişehir Havalimanı'nda saat 12.45’te özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, taksi yaparken pistten çıktı. Uçağın burnu toprak zemine saplanırken, pilot hafif yaralandı.

Bursa Valiliği’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.”