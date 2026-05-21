Bursa’da dev yatırım hamlesi: 1 milyar TL’lik kredi Meclisten geçti!
Mayıs ayı ikinci oturumunu gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Meclisi; 1 milyar liralık dev kredi hamlesinin yanı sıra, 7 ilçenin imar planı değişikliklerini ve raylı sistem araçlarının satışını karara bağladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Olağan İkinci Oturumu’nu gerçekleştirdi. Meclis Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında toplanan mecliste, kentin geleceğini yakından ilgilendiren önemli yatırım, finansman ve imar kararlarına imza atıldı. Toplantının en dikkat çeken maddesi ise şehre kazandırılacak projeler için onaylanan dev kredi hamlesi oldu.
Yatırımlar ve Kamulaştırmalar İçin 1 Milyar TL Kredi
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından meclis gündemine sunulan rapor doğrultusunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde devam eden yatırımları ile hayata geçirilmesi planlanan yeni kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 1 milyar TL’lik kredi kullanılması kararlaştırıldı.
7 İlçenin İmar Planı Değişikliklerine Oy Birliği
Meclis toplantısında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu doğrultusunda ilçe belediyelerine yönelik önemli kararlar da alındı. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, İnegöl ve Karacabey belediyelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.
Meclisin Gündemindeki Diğer Kritik Maddeler
Toplantıda mali ve idari yapıya yönelik birçok komisyon raporu da karara bağlandı:
Mali Tablolar Onaylandı: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun incelemeleri sonucunda, belediyenin 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili hazırlanan rapor mecliste kabul edildi.
BUSKİ ve BURULAŞ Kararları: Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Yönetim Kurulu’nun 21 Nisan 2026 tarihli "Kredi onay işlemleri" hakkındaki raporu oylanırken; BURULAŞ’ın 2026 yılı borçlanma yazısının revize edilmesine ilişkin rapor ise oy birliğiyle kabul edildi.
Raylı Sistem Araçları Satışta: Kent içi ulaşım ağını ilgilendiren Hafif Raylı Sistem ve Çift Yönlü Tramvay Araçlarının Satışı ile ilgili komisyon raporu, mecliste yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul görerek meclisten geçti.