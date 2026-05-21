Bursa’da dev yatırım hamlesi: 1 milyar TL’lik kredi Meclisten geçti!

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Olağan İkinci Oturumu’nu gerçekleştirdi. Meclis Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında toplanan mecliste, kentin geleceğini yakından ilgilendiren önemli yatırım, finansman ve imar kararlarına imza atıldı. Toplantının en dikkat çeken maddesi ise şehre kazandırılacak projeler için onaylanan dev kredi hamlesi oldu.

Yatırımlar ve Kamulaştırmalar İçin 1 Milyar TL Kredi

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından meclis gündemine sunulan rapor doğrultusunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde devam eden yatırımları ile hayata geçirilmesi planlanan yeni kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 1 milyar TL’lik kredi kullanılması kararlaştırıldı.

7 İlçenin İmar Planı Değişikliklerine Oy Birliği

Meclis toplantısında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu doğrultusunda ilçe belediyelerine yönelik önemli kararlar da alındı. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, İnegöl ve Karacabey belediyelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.

Meclisin Gündemindeki Diğer Kritik Maddeler

Toplantıda mali ve idari yapıya yönelik birçok komisyon raporu da karara bağlandı: