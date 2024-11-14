GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da boşanma cinayeti! Karısını kemerle boğup, çatıya çıktı

Bursa'da boşanma cinayeti! Karısını kemerle boğup, çatıya çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hakan B. (40), boşanma aşamasındaki eşi Özlem B.'yi (35) kemerle boğarak öldürdü. Evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan Hakan B.’yi, ikna çalışması sürüyor.

14.11.2024 - 10:41 |
Bursa'da boşanma cinayeti! Karısını kemerle boğup, çatıya çıktı

Olay, saat 07.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem B. arasında evde tartışma çıktı.

Bursada boşanma cinayeti Karısını kemerle boğup, çatıya çıktı

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hakan B., eşini kemerle boğarak öldürdü. Ardından binanın çatısına çıkan Hakan B., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursada boşanma cinayeti Karısını kemerle boğup, çatıya çıktı

İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açarken, polisin Hakan B.’yi ikna çalışmaları sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Uraloğlu açıkladı: 40 dakikalık yol 6 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu açıkladı: 40 dakikalık yol 6 dakikaya düşecek

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

VIP minibüste 'seyyar güzellik salonu'! Lise mezunu sahte doktor yakalandı

VIP minibüste 'seyyar güzellik salonu'! Lise mezunu sahte doktor yakalandı