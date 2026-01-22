Bursa'da binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Zam oranları belli oldu, işte yeni ücretler

Haberin Devamı

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 13 Ekim 2025 tarihinde başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, 21 Ocak 2026 Salı günü başlayan ve 22 Ocak 2026 gece yarısına kadar süren yoğun müzakerelerin ardından anlaşmayla tamamlandı.

ÜCRETLERDE İLK ALTI AYDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Yapılan anlaşmaya göre, 1 Eylül 2025 itibarıyla saat ücreti 140 TL’nin altında olan üyelere, 140 TL’yi aşmamak kaydıyla 10 TL iyileştirme yapılacak. İyileştirmenin ardından tüm üyelerin saat ücretlerine yüzde 20 zam uygulanacak, oluşan yeni saat ücretlerine ayrıca seyyanen 17,61 TL eklenecek. Bu düzenlemelerle sözleşmenin ilk altı ayı için saat ücretlerinde ortalama yüzde 28,10 artış sağlanacak.

SOSYAL YARDIMLARDA YÜZDE 50 VE 75 ARTIŞ

Bursa Hakimiyet gazetesinde yer alan habere göre; sosyal haklarda da dikkat çekici iyileştirmeler karara bağlandı. Kurban Bayramı yardımı yüzde 75 oranında artırılırken, diğer sosyal yardım kalemlerinde yüzde 50 artış uygulanacak. Sosyal yardımlar da dikkate alındığında, ilk altı ay için kümülatif artış oranı yüzde 31,15’e ulaşıyor.

İLGİLİ HABER Tarihi yükseliş sonrası altın fiyatlarında son durum

İKİNCİ ALTI AYDA ENFLASYON KORUMALI ZAM

Sözleşmenin ikinci altı aylık döneminde ücretlere enflasyon korumalı yüzde 13 oranında artış yapılacak. Bu artışla birlikte sözleşmenin birinci yılı sonunda ücretlerde kümülatif artış ortalama yüzde 44,76 olurken, sosyal yardımlar dâhil edildiğinde yıllık toplam artış yüzde 47,81 olacak.

Haberin Devamı

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ALTI AY DÜZENLEMELERİ

Üçüncü altı ayda saat ücretleri, gerçekleşen enflasyon oranına ek olarak 1,5 puan refah payı ile artırılacak. Dördüncü altı ayda ise ücret artışları enflasyon oranında uygulanacak.

METAL İŞÇİLERİ İÇİN ÖNEMLİ KAZANIM

Türk Metal Sendikası, varılan anlaşmanın metal işçileri için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.