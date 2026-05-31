Burdur'da zincirleme facia! 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Isparta- Antalya kara yolu Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. 4 aracın çarpıştığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Kırk Merdiven Şelalesi'nde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Haberin Devamı

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçlarda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Isparta- Antalya yolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekipler araçların kaldırılması ve yolun yeniden açılması için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

İLGİLİ HABER Bayram tatili için aldıkları araçla yola çıkan aile Nevşehir’de hayatının şokunu yaşadı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Hayatını kaybeden kimlikleri belirsiz 4 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.