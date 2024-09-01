Burası Arizona değil Erzurum! Kırmızı Periler Diyarı keşfedilmeyi bekliyor

Colorado Kanyonu'nu andıran coğrafyası, kimilerine göre de Kapadokya'ya benziyor. Erzurum Narman-Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresindeki su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle milyonlarca yıl önce oluşan doğa harikası Narman Peri Bacaları-Kırmızı Periler Diyarı keşfedilmeyi bekliyor.

Topraktaki demirin oksitlenmesi sonucu kırmızı rengi aldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülüyor. Erzurum'un ekoturizminin önemli destinasyonlarından biri olan kanyonda, yaz aylarında; çadır kampları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve foto safari gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Peri bacalarının hemen yanı başında bir sosyal tesis ve piknik alanı da bulunuyor. Peri bacaları Narman İlçesi'nin güneyinde, Narman-Pasinler Otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alıyor. Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan bölge doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu.