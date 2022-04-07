İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak? Bugün yağmur yağacak mı? AKOM’dan yağmur uyarısı!

AKOM saat verdi ve uyardı! İstanbul için yer yer gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor! AKOM yaptığı açıklamada, İstanbul’da saat 15:00’ten itibaren kuvvetlenecek Lodosla birlikte, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri beklendiği bildirildi. İBB sağanak yağmur için alarma geçerken, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte AKOM’un uyarısı ve İstanbul’da hava durumu…

İSTANBUL’A YAĞMUR YAĞACAK MI? BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; öğleden sonra (15:00) rüzgârın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenmesi (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Avrupa yakası Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olması beklenen yağışların; Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde de kısa süreli ve kuvvetli (15-30kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine (20:00) kadar etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riskleri bulunuyor.

İBB Ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçti. İstanbulluların da 15.00 – 20.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması istendi.