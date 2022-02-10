Bugün okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi mi? 10 Şubat 2022 Perşembe kar tatili olan iller listesi!

Okullara kar engeli! Ülke genelinde soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Yurdun birçok kesimi beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken 7 ilde okullar tatil edildi. Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! Yapılan açıklamalara göre, hava şartlarının yaratabileceği olumsuzluklara karşı pek çok ilde ve ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var? Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi mi? 10 Şubat 2022 Perşembe kar tatili olan iller listesi!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? İŞTE TATİL OLAN İLLER LİSTESİ!

SİVAS

Sivas'ta devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.30 ile 17.00 arasında daraltıldığı belirtildi. Emniyet, Jandarma, AFAD, 112, İtfaiye, Orman müdahale, Belediyeler, özel idaresi birimleri ise bu kapsamın dışında tutuldu. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunanlara ise 1 gün idare izin verildi. İzinlerin 10 Şubat Perşembe gününü kapsadığının altı çizildi.

KONYA

Konya'nın 24 ilçesinde de kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.

NİĞDE

Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."

KARAMAN

Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

BAYBURT

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.