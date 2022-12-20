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BUDO'nun tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugün gerçekleşecek tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

20.12.2022 - 10:44 | | İHA
BUDO'nun tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "7.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 8.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 9.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
9.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" bilgisi verildi.

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