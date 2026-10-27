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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

27.10.2026 - 08:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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