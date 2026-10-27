Göç öncesi son görüntüler! Erzincan Ekşisu Sazlığı'nda havadan görsel şölen

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Küçükkaya, Ekşisu Sazlığı’nın yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, havaların daha da soğumasıyla bölgede kalan kuşların da göç edeceğini ifade etti. Göç öncesindeki son günlerin doğaseverler ve fotoğrafçılar için önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Küçükkaya, vatandaşları bölgeyi ziyaret etmeye davet etti.Enes Sevilir de arkadaşlarıyla birlikte Kuş Cenneti’ni ziyaret ederek göç öncesinde bölgede kalan kuşları görüntülediklerini söyledi. Bölgede etkileyici görüntüler elde ettiklerini belirten Sevilir, doğa ve fotoğraf tutkunlarını Ekşisu Sazlığı’na davet etti.Göç öncesi son günlerini yaşayan kuşlar, Erzincan’ın doğal zenginliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, Ekşisu Sazlığı doğa tutkunlarına kuşları doğal yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı sunuyor.