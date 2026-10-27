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Göç öncesi son görüntüler! Erzincan Ekşisu Sazlığı'nda havadan görsel şölen

27.10.2026 - 08:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Erzincan’ın doğal güzellikleri arasında yer alan Ekşisu Sazlığı’ndaki Kuş Cenneti, havaların soğumasıyla birlikte göç mevsiminin son günlerini yaşıyor. Bölgede kalan kuşlar, göç öncesi son günlerde drone ile görüntülendi.

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1Göç öncesi son görüntüler! Erzincan Ekşisu Sazlığı'nda havadan görsel şölen

Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte kuşların göç hareketliliği de arttı. Bölgede yaşayan kuşların bir bölümü göç yolculuğuna çıkarken, Kuş Cenneti’nde kalan kuşlar ise sazlık çevresinde beslenmeye ve vakit geçirmeye devam ediyor.Bölgedeki doğal yaşamı görüntülemek amacıyla Ekşisu Sazlığı’na giden Adem Küçükkaya, onlarca kuşun bir arada bulunduğu alanı drone ile kayıt altına aldı. Havadan çekilen görüntülerde kuşların sazlık çevresinde beslendiği ve son sıcak günlerdeki hareketliliği yer aldı.

2Göç öncesi son görüntüler! Erzincan Ekşisu Sazlığı'nda havadan görsel şölen

Küçükkaya, Ekşisu Sazlığı’nın yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, havaların daha da soğumasıyla bölgede kalan kuşların da göç edeceğini ifade etti. Göç öncesindeki son günlerin doğaseverler ve fotoğrafçılar için önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Küçükkaya, vatandaşları bölgeyi ziyaret etmeye davet etti.Enes Sevilir de arkadaşlarıyla birlikte Kuş Cenneti’ni ziyaret ederek göç öncesinde bölgede kalan kuşları görüntülediklerini söyledi. Bölgede etkileyici görüntüler elde ettiklerini belirten Sevilir, doğa ve fotoğraf tutkunlarını Ekşisu Sazlığı’na davet etti.Göç öncesi son günlerini yaşayan kuşlar, Erzincan’ın doğal zenginliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, Ekşisu Sazlığı doğa tutkunlarına kuşları doğal yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı sunuyor.

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