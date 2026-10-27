Bursa'da sağlık hizmetlerinde yeni dönem başladı: 3 hastane daha taşınıyor! İşte detaylar...

Haberin Devamı

Bursa'da sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve daha verimli sunulması amacıyla dikkat çeken bir adım atıldı. Çekirge Devlet Hastanesi’nin hizmetlerinin aktarılmasıyla kapılarını açan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, kentteki diğer sağlık kuruluşlarının belirli bölümlerine de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

TAŞINMA PLANINA DAHİL EDİLEN 3 HASTANE

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın yeni hastaneye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamaya göre, hizmetleri tek çatı altında birleştirmek amacıyla bazı birimleri taşınacak olan sağlık kuruluşları şunlar oldu:

Dörtçelik Çocuk Hastanesi: Çocuk sağlığı alanında hizmet veren hastanenin belirli bölümleri yeni tesise aktarılacak.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi: Kanser tedavi ve takip hizmetlerinin bir kısmı yeni hastane bünyesinde yürütülecek.

İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi: Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki bazı hizmetler dev tesiste hizmet vermeye başlayacak.

Bursa Hakimiyet gazetesinden Ceren Sümbül'ün haberine göre; açıklamada, bu sürecin hastanelerin tamamını değil, yalnızca belirli birimlerini kapsayacağı vurgulandı. Hangi bölümlerin taşınacağına ve mevcut binalardaki hizmetlerin nasıl devam edeceğine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

BURSA’NIN "İKİNCİ ŞEHİR HASTANESİ" DEV KAPASİTESİYLE HİZMETTE

26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başlayan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, sahip olduğu dev altyapıyla öne çıkıyor. İl Başkanı Davut Gürkan, tesisi "Bursa’nın ikinci şehir hastanesi" olarak nitelendirerek hastanenin teknik kapasitesine ilişkin şu detayları paylaştı:

1.315 Yatak Kapasitesi,

232 Yoğun Bakım Yatağı,

32 Ameliyathane,

Bursa’nın en büyük acil kabul bölümü.

Farklı hastanelerdeki uzmanlık alanlarının tek merkezde toplanmasıyla, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kaliteli, hızlı ve verimli bir şekilde erişmesi hedefleniyor.

Haberin Devamı

TAŞINMA TAKVİMİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin taşınacak birimlerine ilişkin kesin tarihler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Öte yandan, dev sağlık tesisinin açıldığı ilk günlerde bazı ufak aksaklıkların yaşanabileceğini ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bu geçiş sürecinde vatandaşlardan anlayış beklediklerini dile getirdi. Taşınma takvimine dair detaylı programın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

BURSA'DA SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM