Van için müjde verildi! Kapıköy karşılıklı tır geçişlerine açıldı

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Van ekonomisi ve bölge ticareti açısından önemli bir gelişme yaşandı. Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye ile İran arasındaki en önemli sınır geçiş noktalarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, karşılıklı tır geçişleri başladı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği tarafından Türk tırlarının Kapıköy üzerinden İran'a geçiş yapmaya başladığını duyurdu.



Tek taraflı geçiş sona erdi

Bugüne kadar yalnızca İran tırlarının giriş yaptığı Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Türk taşımacılarının da İran'a geçiş yapabilmesinin önü açıldı. Böylece sınır kapısında tek taraflı olarak sürdürülen tır geçişleri karşılıklı hale gelirken, gelişmenin Van'ın uluslararası ticaret ve lojistik faaliyetlerine önemli katkı sunması bekleniyor.

"Görüşmelerimiz sonuç verdi"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Van TSO Başkanı Necdet Takva, İranlı yetkililerle yürüttükleri görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti. Takva paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran tarafına Türkiye tırlarının geçişinin başladığını iletti. Böylece şu ana kadar sadece İran tırlarının giriş yaptığı Van Kapıköy Gümrük Kapısı, uluslararası karşılıklı tır geçişlerine açılmış oldu. İranlı muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, tek taraflı tır geçişleri karşılıklı hale geldi. Şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun."