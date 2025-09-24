Bu domatesler bildiğiniz gibi değil! Sason’un yüksek yaylalarında yetişiyor, her biri 700 gram…

Haberin Devamı

Geleneksel ata tohumundan elde edilen özel ürünler, tamamen doğal yöntemlerle, hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yetiştiriliyor.

Her biri 700 grama kadar ulaşan iri domatesler, hem aroması hem de lezzetiyle sofralara farklı bir tat katıyor. Görüntüsüyle de ilgi uyandıran bu organik ürünler, bölgedeki çiftçilerin yıllardır sürdürdüğü doğal tarım geleneğinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Sason’un verimli topraklarında yetişen ata tohumu domatesler, organik tarımın geleceği için umut olurken, tüketicilere de sağlıklı ve doğal beslenmenin kapılarını aralıyor.