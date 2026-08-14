Tek bir ürüne bağımlılık bitiyor: İlk hasadı yapıldı kuraklığa dayanıklı, yağ açığını kapatacak!

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Bahçe sahibi Yakup İmran, kazı çalışmaları esnasında mozaik çıktığını söyleyerek "Burası Davutpaşa Mahallesi. Benim bahçemde kanalizasyon çalışması yapılırken mozaik çıktığını söylediler. Tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Daha önce de ben ektiğimde tarihi eserler çıktığını bilmiyordum, önem vermedim. Dut ve ağaç dikip, toprak doldurup üzerine gittim. Kazmayla 30 santim kazıp, ağaçları ektim. Devletimiz bilir her şeyin iyisini" dedi.