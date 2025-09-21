GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBu çiçeği koparmanın bedeli yarım milyondan fazla
HaberlerGündem Haberleri Bu çiçeği koparmanın bedeli yarım milyondan fazla

Bu çiçeği koparmanın bedeli yarım milyondan fazla

21.09.2025 - 22:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bu çiçeği koparmanın bedeli yarım milyondan fazla

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları (Pancratium maritimum) için kapsamlı koruma çalışmaları başlatıldı. İlçedeki sahil şeridinde doğal olarak yetişen endemik bitkiler, Gazipaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri tarafından etrafı çevrilerek koruma altına alındı. Ayrıca vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirici tabelalar yerleştirildi.

Haberin Devamı

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB, kum zambaklarının korunması için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu ve bitkiyi koparanlara 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Bu çiçeği koparmanın bedeli yarım milyondan fazla


Vatandaşlara duyarlılık çağrısı
Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB temsilcisi Şeyda Demiryürek, doğaya sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"Kum zambakları, sahillerimizin doğal ve kültürel miraslarından biridir. Bilinçsizce yapılan müdahaleler bu zarif bitkinin yok olmasına neden olabilir. Hem fiziksel koruma önlemleri aldık hem de halkımızı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar başlattık. Bu güzelliği hep birlikte yaşatabiliriz. Kum zambaklarını birlikte koruyalım."

Yetkililer, sahillerde temizlik kurallarına uyulması, kum zambaklarının bulunduğu alanlarda ateş yakılmaması, araç ve evcil hayvanlarla girilmemesi gerektiğini vurgularken, "Unutmayalım, her bir kum zambağı gelecek nesiller için çok değerli" sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

Güncel Haberler

Bu çiçeği koparmanın bedeli yarım milyondan fazla
#Gündem

Bu çiçeği koparmanın bedeli yarım milyondan fazla

Kuraklık vurdu, rekolte düştü! Bu yıl yüksek fiyata tüketilecek
#Gündem

Kuraklık vurdu, rekolte düştü! Bu yıl yüksek fiyata tüketilecek

Bağ bozumu sonrası pekmez telaşı! Eski yöntemlerle üretiliyor
#Gündem

Bağ bozumu sonrası pekmez telaşı! Eski yöntemlerle üretiliyor