Bu akşam Tv'de neler var? TV YAYIN AKIŞI: 18 Ağustos 2024
TV yayın akışı programı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Hafta sonunu televizyon karşısında geçirecek olanlar 'Bu TV'de hangi diziler ve filmler var?' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 18 Ağustos 2024 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
18 Ağustos Pazar gününe ait TV yayın akışı belli oldu. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte, 18 Ağustos 2024 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Password
16:00 Turnike
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kurt ve Aslan
21:45 Kurt ve Aslan
00:00 Turnike
02:15 Güneşi Beklerken
04:30 5N1K
05:00 Dönence
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.05 Beni Böyle Sev
07.55 Yedi Numara
08.45 Yeditepe İstanbul
09.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
12.40 Yeşil Deniz Milenyum
15.45 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Kaya"
22.30 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"
00.30 Yabancı Sinema "Kaya"
02.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:40 Aile İşi
14:00 Alan
17:00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Zorlu Operasyon / Yabancı Sinema
02:40 Ateş Kuşları
05:20 Kaçak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Üç Gelin Altı Damat
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:15 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:30 Türkler Çıldırmış Olmalı
00:30 Nasipse Olur
02:30 Türkler Çıldırmış Olmalı
04:00 Hayat Bayram Olsa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:00 Yalı Çapkını
01:30 İstanbullu Gelin
04:00 Türk Müziği
05:00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Aşk Mantık İntikam
13.45 Yasak Elma
16.00 Hudutsuz Sevda
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Bi Küçük Eylül Meselesi
22.30 Kirli Sepeti
01.30 Bi Küçük Eylül Meselesi
03.15 Yasak Elma
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
05:45 Dizi