Bu akşam Tv'de neler var? TV YAYIN AKIŞI: 18 Ağustos 2024

18 Ağustos Pazar gününe ait TV yayın akışı belli oldu. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte, 18 Ağustos 2024 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Password

16:00 Turnike

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kurt ve Aslan

21:45 Kurt ve Aslan

00:00 Turnike

02:15 Güneşi Beklerken

04:30 5N1K

05:00 Dönence

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.05 Beni Böyle Sev

07.55 Yedi Numara

08.45 Yeditepe İstanbul

09.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

12.40 Yeşil Deniz Milenyum

15.45 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Kaya"

22.30 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"

00.30 Yabancı Sinema "Kaya"

02.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:40 Aile İşi

14:00 Alan

17:00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Zorlu Operasyon / Yabancı Sinema

02:40 Ateş Kuşları

05:20 Kaçak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Haberin Devamı

06:00 Güzel Günler

08:00 Üç Gelin Altı Damat

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Hayat Bayram Olsa

15:15 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:30 Türkler Çıldırmış Olmalı

00:30 Nasipse Olur

02:30 Türkler Çıldırmış Olmalı

04:00 Hayat Bayram Olsa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Aramızda Kalsın

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:00 Yalı Çapkını

01:30 İstanbullu Gelin

04:00 Türk Müziği

05:00 Kiralık Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Aşk Mantık İntikam

13.45 Yasak Elma

16.00 Hudutsuz Sevda

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Bi Küçük Eylül Meselesi

22.30 Kirli Sepeti

01.30 Bi Küçük Eylül Meselesi

03.15 Yasak Elma

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

05:45 Dizi

Haberin Devamı