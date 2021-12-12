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Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale'de Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

12.12.2021 - 14:05 | | DHA
Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada-Geyikli hattında sabahki feribot seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamadı. Çanakkale Boğazı ve Aadalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise saat 15.00 seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu. Tarifede bulunan diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı açıklandı.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin yerine saat 15.00, 19.00 ve 23.00'te, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00'daki seferlerin yerine ise saat 17.00 ve 21.00'de seferler yapılacağı açıklandı.

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