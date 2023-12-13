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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

13.12.2023 - 13:57 | | DHA
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den saat, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

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