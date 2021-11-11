Kan donduran cinayet! Birlikte yaşadığı Nurdan'ı öldürüp, ormana gömmüş

Bursa’da, 6 yıl önce evlenen Kemal Bulut ile Nurdan Budak, aldatma iddiasıyla 2019 yılında boşandı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocukları bulunan çift, bir yıl ayrı kaldıktan sonra geçen yıl ailelerin de araya girmesiyle barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladı.

NE YAPARSAN YAP, DEYİP GÖNDERDİ

Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Kemal Bulut, 2 Kasım günü Budak’ı alıp kayınpederi V.B.’nin iş yerine götürdü. Bulut, “Al kızını benden. Eğer benimle kalmaya devam ederse onu öldüreceğim” dedi. V.B. ise damadını, “Götür ne yaparsan yap. Sonra konuşuruz” diyerek kızıyla birlikte gönderdi.

ÖLDÜRÜP, KAPLICAYA GİTTİ

Kemal Bulut, Nurdan Budak’ı Nilüfer ilçesi Hasanağa mevkisine götürerek burada tabancayla başına ateş edip öldürdü. Budak’ın cesedini ormana gömen Bulut, ardından sevgilisi S.T. (27) ve çocukluk arkadaşı olan taksici K.A. (34) ile buluştu. S.T. ve K.A., Bulut’u Balıkesir’in Gönen ilçesine bırakıp Bursa’ya geri döndü. Gönen’de kaplıcaya giden Kemal Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı.

SEVGİLİSİNE KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

Gece kaplıcada kalan Bulut, bir gün sonra Bursa’ya döndü. Bu sırada Nurdan Budak’ın ailesi, kızlarına ulaşamadığı için polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Budak’ın en son Kemal Bulut ile iletişime geçtiğini belirledi. Emniyete götürülen Bulut ifadesinde, Nuran Budak’ın kendisini aldattığını, bu yüzden aralarının kötü olduğunu, sevgilisine kaçmış olabileceğini söyledi.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Kemal Bulut’un ifadesi üzerine ekipler, Nurdan Budak ile görüştüğü öne sürülen 2 kişinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, Bulut ve diğer 2 kişiyi çapraz sorguya aldı. Polis, Bulut çelişkili ifadeler verince konuyu Cinayet Büro Amirliği’ne devretti. Kemal Bulut, Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan sorguda Nurdan Budak’ı öldürdüğünü itiraf etti.

CESET ÇIKARILDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisle birlikte Budak’ı gömdüğü yere giden Bulut, cesedin yerini gösterdi. Ekipler cesedi gömüldüğü yerden çıkardıktan sonra Kemal Bulut ile kız arkadaşı S.T., taksici K.A. ve kayınpederi V.B.’yi gözaltına aldı.

Nurdan Budak’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.