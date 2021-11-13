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GündemBoş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı
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Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

Şanlıurfa'da polis kontrol noktasında durdurulan 2 kamyonetteki boş sebze kasalarının altında oluşturulan bölmeden 2'si Pakistan ile 62'si Afgan uyruklu 64 kaçak göçmen çıktı. Göçmenleri taşıyan kamyonetlerde yakalanan 5 kişi, tutuklandı.

13.11.2021 - 23:51 | | Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda kaçak göçmen getirileceği bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda arama noktası oluşturdu. Polis ekipleri, durdurduğu plakası açıklanmayan 2 kamyonette arama yaptı. Aramalarda, kasasındaki boş sebze kasalarının altına oluşturulan özel bölmede gizlenmiş 2si Pakistanlı, 62si Afgan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yurda girişlerine organize ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

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Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

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