Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Memur SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosu tarafÄ±ndan "RÃ¼ÅŸvet, ÅŸantaj, yargÄ± gÃ¶revini yapanÄ± etkilemeye teÅŸebbÃ¼s, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakma, resmÃ® belgede sahtecilik, kiÅŸisel verilerin hukuka aykÄ±rÄ± olarak ele geÃ§irilmesi ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma" suÃ§larÄ±ndan Â yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda borsacÄ± Nihat Ã–zÃ§elik'in de bulunduÄŸu 8 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. EÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 8 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin ikamet ve iÅŸyerlerinde yapÄ±lan aramada bir adet ruhsatsÄ±z uzun namlulu silah, iki adet Ã§elik yelek ve dijital materyallere el konuldu. SavcÄ±lÄ±k, ÅŸÃ¼phelilere iliÅŸkin borsa manipÃ¼lasyonuna yÃ¶nelik herhangi bir soruÅŸturma bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bildirdi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildi.Â



SavcÄ±lÄ±ktaki ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan 2 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken Nihat Ã–zÃ§elik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 ÅŸÃ¼pheli tutuklanma talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. HakimlikÃ§e 6 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

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