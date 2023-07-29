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Bolu'daki gizemli kazıda yeni gelişme: Çok büyük hazine var

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Sıtkı Toy’a ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aydır yürütülen kazı çalışmasıyla ilgili bölgede çobanlık yapan vatandaş İHA’ya konuştu. İşte detaylar...

29.07.2023 - 15:48 | | İHA
Bolu'daki gizemli kazıda yeni gelişme: Çok büyük hazine var

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Boludaki gizemli kazıda yeni gelişme: Çok büyük hazine var

Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı.

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Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor. Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Boludaki gizemli kazıda yeni gelişme: Çok büyük hazine var

Bölgede yıllardır çobanlık yapan vatandaş İHA’ya konuştu. Sıtkı Toy’a ait ahırda çok büyük hazine olduğunun dedikodusu yayıldığını ifade eden Çoban, “Valla mağara var diyorlar, altın mı varmış ne varmış? Bilmiyorum. 10 senedir orada mağara var. Girişini falan görmedim ben gidip bakmadım. Çok büyük hazine var diyorlar orada. Başka şey mi bilemiyorum. Öyle bir dedikodu var. 3 senedir kamera var orada. Yabancı bir insan geldiğinde jandarma hemen geliyordu” dedi.

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