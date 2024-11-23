GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da yoğun kar yağışı kara yolunu kapattı

Bolu'da yoğun kar yağışı kara yolunu kapattı

Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı kara yolu, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

23.11.2024 - 08:49 | | AA
Bolu'da yoğun kar yağışı kara yolunu kapattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öğle saatlerinden itibaren Bolu ve çevresinde kar yağışı uyarısı yapılması üzerine Bolu Valiliği tarafından vatandaşların mağdur olmamaları nedeniyle bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve sonbahar döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedigöller Mili Parkı yolunda kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için milli parka ulaşıma sınırlama getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yedigöller Milli Parkı yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşıma kapalıdır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımlarda, Yedigöller'e ulaşımın Mengen ilçesi üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Çocuklarda ekran bağımlılığı evdeki huzuru bozuyor: Günlük ihtiyaçlarını aksatan çocuklar var!

    Çocuklarda ekran bağımlılığı evdeki huzuru bozuyor: Günlük ihtiyaçlarını aksatan çocuklar var!

    5 bin ton altın yastık altında! O ilimiz adeta altın deposu çıktı, işte hangi şehirde ne kadar altın var?

    5 bin ton altın yastık altında! O ilimiz adeta altın deposu çıktı, işte hangi şehirde ne kadar altın var?

    Bursa'da lodos: Ağaçlar devrildi, durak yerinden söküldü

    Bursa'da lodos: Ağaçlar devrildi, durak yerinden söküldü