Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden kızı için gelen baba kalp krizi geçirdi
Bolu'daki otel yangınında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.
21.01.2025 - 17:19 | | Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-
Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında 66 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.
ARTUKLU'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.