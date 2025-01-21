GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden kızı için gelen baba kalp krizi geçirdi

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden kızı için gelen baba kalp krizi geçirdi

Bolu'daki otel yangınında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.

21.01.2025 - 17:19 | | Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden kızı için gelen baba kalp krizi geçirdi

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında 66 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.

Boluda otel yangınında hayatını kaybeden kızı için gelen baba kalp krizi geçirdi

ARTUKLU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'da otel yangını faciası! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef 66 canımızı yitirdik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBolu Kartalkaya'da otel yangını faciası! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef 66 canımızı yitirdikHaberi Görüntüle

 

Bolu'da ihmaller zinciri oteli mezara çevirdi! Uzmanlar güvenlik adına tüm eksikleri tek tek sıraladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBolu'da ihmaller zinciri oteli mezara çevirdi! Uzmanlar güvenlik adına tüm eksikleri tek tek sıraladıHaberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu faciası açıklaması: 1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu faciası açıklaması: 1 günlük milli yas ilan edildi

Putin, Erdoğan'a Kartalkaya'daki otel yangınında ölenler için taziye mesajı gönderdi

Putin, Erdoğan'a Kartalkaya'daki otel yangınında ölenler için taziye mesajı gönderdi

Esenyurt'ta köpek sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı

Esenyurt'ta köpek sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı