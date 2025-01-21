Bolu'da ihmaller zinciri oteli mezara çevirdi! Uzmanlar güvenlik adına tüm eksikleri tek tek sıraladı

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Ahşap otelin çökme tehlikesi olduğu da öğrenildi. Yangın sırasında panikleyenler çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı. Pencerelerden yardım çağrısında bulunanlar oldu. Yangın faciasına ilişkin konuşan bir otel çalışanı, "Gece saat 3 civarı falandı. Çığlık sesleri geliyordu dışarıdan. Yardıma koştuk. İnsanlara yardım etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Kim neye muhtaçsa götürmeye çalıştık. Camlardaki insanları gördüm çok üzücü bir andı benim için. Panik atak geçiren oldu, atlayan oldu" ifadelerini kullandı.

OTEL ÇALIŞANI: YANGIN MERDİVENİ VAR AMA...

Diğer otel çalışanı ise, "Herkes camdan atlıyordu. Yaşlılar gençler atladı. Bir babanın kucağındaki çocuğu vefat etmişti. Fazlasıyla ihmal var. Yangın merdiveni var ama otelin içinde, çok saçma bir yapısı var. Ve ful ahşaptan yapılmış. Küçük bir alevden yayıldı. Restorandan başladı. Otelin kendine ait bir itfaiye ve ambulans aracının olmaması çok farklı bir konu. Böyle kapsamlı bir otel. Yüzde yüz doluydu otel" diye konuştu.

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"9-10'UNCU KATLARDAN ATLAYANLAR OLMUŞ"

Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Kartalkaya'daki otel personeli Hıdır Yeşiş, yangın sonrası yaşananları anlattı. Yeşiş, "Personel kalma yerimiz 2'nci kattaydı. Saat 03.30 civarında arkadaşlarımız kapıları sert bir şekilde çaldı ve 'Yangın var' dediler. Biz de dışarıya çıktık. Biz de diğer kapıları falan çaldık. Sonra dışarıya çıktık. Sanırım 4'üncü kattan 5'inci kata doğru alev alıyordu. Daha sonra uzaklaştık. Daha sonra bağırmalar devam etti. 'İtfaiye yok mu?' diye bağıranlar, rüzgarın estiği yöne doğru nefes almaya çalışanlar, o şekildeydi. Camdan atlayanları görmedim de bizim hemşiremiz vardı. 9-10'uncu katlardan atlayanlar olmuş. 4-5'inci katlardan çarşafla kendini sarkıtanlar vardı, orada 4-5 kişi vardı. Ben de yan tarafa geldim. Ben de 8'inci kata ip attım. 13-15 kişiyi kurtardık. Oraya gelenler iple ya da atlayarak aşağıya indiler. Daha sonra rüzgar da çoktu oradan uzaklaştık" diye konuştu.

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‘YANGIN YAĞMURLAMA TESİSATI YOK’

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yangın Güvenliği Uzmanı Esat Ersoy şu ifadeleri kullandı: “Binada yangın yağmurlama tesisatı yok. Yangın çıkınca otomatik su püskürten yangın yağmurlama tesisatı diyoruz. Bu tesisat olmadığı için yangın birkaç kata yayılır. Birkaç kat tamamen dumanla dolar. Bu tesisat olmadığı için yapabilecek hiçbir şey yok. Binanın yangın yağmurlama tesisatı olmalıydı.”

'BU BİR İŞ KAZASI DEĞİL'

Üsküdar Üniv. Öğretim Üyesi Dr. Hacer Kayhan’ın açıklamaları şu şekilde: “Belediye Başkanının ölü sayısının artabileceği yönünde açıklamaları vardı, benim de kanaatim o yöndeydi. Böyle bir yangının sonucu varsa sebeplerine bakmak lazım. Ne oldu? Son 3 aya baktığımız zaman ortalama 10 kişi hayatını kaybediyor. Türkiye verilerine göre günde 5 kişi iş kazalarından hayatını kaybediyor. Bu bir iş kazası değil. Bir iş yerinden meydana geldiği için iş yeri kazası kategorisine sokabiliriz.

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İki tedbir vardır. Can güvenliği perspektifinde baktığımızda önleyici ya da sınırlandırıcı. Yangını nasıl öneyeceksin? Milyon tane neden sayabiliriz. Yanmaz malzeme kullanımı bir sürü yolu var. İkincisi ve daha önemlisi Türkiye’de yüzde 98’i risk analizi yapılarak önlenebilirdir. Yüzde 2’si acil durum. Önlenemez kazalar dediğimiz acil durumu iyi yönetemezsen bu durumlara gidiyoruz.

‘KAĞIT ÜZERİNDE RUHSAT VERMEMİZ YETMİYOR’

Ahşap, yanabilecek bir yapı yapıyorsak. Bu yapıyı dağın başında 2 bin rakımda bir yerde, 40 km uzakta kuruyorsak, tesiste bir şey olursa ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Kağıt üzerinde ruhsat vermemiz yetmiyor. 1- Yapı uygun mu. 2-Bu yapıda bir şey olursa müdahale nasıl yapılacak?

Acil çıkış kapıları nerede? Acil merdivenler nerede? Ekip eğitimli miydi? Yeterince herkesi uyandırabildik mi? İnsanlar çıkış yolu bulamadığı için çarşaflarla inmeye kalktılar.

İşveren, devlet ve çalışan tarafı var. Çalışan tarafı işveren sorumluluğu altında. “